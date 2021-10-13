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Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

13.10.2021 17:23
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ne gelerek, kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ne gelerek, kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı.

Burada Çubuklu kadınlarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, bir yandan da tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu.

Kelek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar, Çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi.

Turşu kurmanın püf noktasını isteyen Emine Erdoğan'a, kadınların tarifi televizyonlara veremeyeceklerini, ancak kendisinin kulağına özel olarak söyleyebileceklerini belirtmesi gülümsetti.

Daha önce evde bu şekilde hiç turşu kurmadığını söyleyen Emine Erdoğan, annesinin küçükken turşu yaptığını ve ona yardım ettiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli." dedi.

Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu, Çubuk deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar" dediğini aktararak, selamlarını iletti.

Evde salatalık ve lahana turşusunu daha fazla tükettiklerini anlatan Emine Erdoğan, kurduğu turşuları da eve götüreceğini ifade etti.

Turşunun faydalarına dikkati çeken Emine Erdoğan, özellikle lahana turşusunun sağlık için faydalı olduğunu vurguladı.

Kadınların, Nevşehir'de mağaralarda bekletilen üzüm sirkesi ve kaya tuzu kullanılmasının turşunun püf noktalarından biri olduğunu anlatması üzerine Emine Erdoğan da doğal sirke ve evde kaya tuzu kullanılmasının önemine işaret etti.

Kadınlar, Emine Erdoğan'a, yaptıkları turşuları sosyal medya üzerinden de sattıklarını ve gelir elde ettiklerini söyledi.

"Benim elim her işe yatkındır"

Emine Erdoğan, kadınların "Eliniz bu işlere yatkın" sözleri üzerine gülerek, "Benim elim her işe yatkındır, ben de ev kadınıyım zaten." karşılığını verdi.

Daha sonra özel yapılan turşu suyu ve salatalık turşusunun tadına bakan Emine Erdoğan, "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar." diyerek, turşuları basın mensuplarına ikram etti.

İlk kez turşu kurdu

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emine Erdoğan, "İlk kez mi turşu kuruyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Küçükken anneme eşlik ediyordum ama ilk kez burada kurdum. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Hem ilk olması hem de Çubuk'umuzun değerli hanımlarının bu kadar faal olmaları beni çok duygulandırdı gerçekten. Bu görmeyince anlaşılmıyor, kimler yapıyor, nasıl yapıyor bunları, nasıl hayata geçirmişler gerçekten çok takdir ediyorum. Hem üretiminden bu ana kadar yapıyor olmaları da ayrıca takdire şayan. Gidip çarşıdan pazardan almıyor bunları, kendileri üretiyorlar, kendileri kuruyorlar. Bu da Türk kadınının ne kadar çalışkan, üretken ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok duygulandım, çok tebrik ettim hepsini. Başarılarının devamını diliyorum, başka kadınlara da örnek olmalarını diliyorum. Girişimleri nedeniyle kutluyorum hepsini."

"Sirke kazandı"

Turşunun limonla mı sirkeyle mi yapılacağına ilişkin geleneksel tartışmanın hatırlatılması üzerine Emine Erdoğan da gülümseyerek, "Galiba sirke ağır bastı, ben uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem, dolayısıyla sirke kazandı." dedi.

Torunlarının turşu sevip sevmediğine ilişkin soruya ise Emine Erdoğan, torunlarından bazılarının turşuyu çok severek yediği cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok hangi turşuyu sevdiğinin sorulması üzerine ise Emine Erdoğan, salatalık turşusunu sevdiğini söyledi.

Emine Erdoğan, evde en çok hangi yemeğin yapıldığının sorulmasına karşılık, "Evde yemek sorunu diye bir şey yok. Ben, eşim, çocuklarım, yemek seçme olayımız yok. Ne yemek olursa biz yiyoruz ama şimdi torunlara bakıyorum, aynı şeyi göremiyorum. Maalesef seçiciler ve buna çok üzülüyorum. Onları da eğitmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yiyecekleri mevsime göre tüketmeye dikkat edip etmediğinin sorulması üzerine Emine Erdoğan, "Tabii ki. Biz bile bazen karıştırıyoruz. Hangi sebze hangi mevsimdeydi acaba diye, çocuklarımız artık bunu hiç bilmiyorlar maalesef." ifadelerini kullandı.

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nün hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Çiftçiler Günü'nde kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Gerçekten olmazları başarıyorlar. 'Hiç olamaz' diyeceğimiz şeyleri yapabiliyorlar. Kendilerini çok seviyorum, çok takdir ediyorum, buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Tekrar Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Kadınlardan Emine Erdoğan'ın turşusuna tam puan

Kadınlardan Hatice Üstün de Emine Erdoğan'ın çok güzel bir şekilde turşu kurduğunu belirterek, başarısını "yüzde yüz" olarak tanımladı.

Çubuklu kadınlar da Emine Erdoğan'ın elinin turşu kurmaya çok yatkın olduğunu ifade ederek, Emine Erdoğan'ın gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi, herkesi Çubuk Aşağı Çavundur'a turşu almaya davet etti.

Daha sonra Çubuklu kadınların yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları da gezen Emine Erdoğan, buraya özgü yemeklerin tadına baktı.

Çubuk'ta çıkarılan Agat taşından yapılmış ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, taş hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da katıldı.

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika


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