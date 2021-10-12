Üye Girişi
Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletli öldü - Son Dakika

Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletli öldü

12.10.2021 14:35
Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletli öldü

FATİH'te yol kenarındaki bariyer halatlarına çarpan motosikletli Ahmet Yılmaz, hayatını kaybetti.

FATİH'te yol kenarındaki bariyer halatlarına çarpan motosikletli Ahmet Yılmaz, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Yenikapı yönünde giden sürücü Ahmet Yılmaz, hakimiyetini kaybettiği 34 FJ 2636 plakalı motosikletiyle yol kenarındaki bariyer halatlarına çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Yılmaz'ın olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yılmaz'ın cansız bedeni, ambulansla morga kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili çalışma başlattı.

"SÜRÜCÜNÜN YAKLAŞIK 2 METRE HAVALANDIĞINI GÖRDÜM"

Kazayı gören bir sürücü, "Karşı şeritte seyir halindeyken bir kaza sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde, motorun 1,5 metre, sürücünün de yaklaşık 2 metre havalandığını gördüm. Yardım etmeye çalıştık. Sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.


- İstanbul

Kennedy Caddesi, Yenikapı, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletli öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı 14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı 14:28 Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı Burak Elmas'tan 14:17 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz
Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı 14:02 Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı 13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 13:37 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 12:21 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
14:45 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı
14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
14:36 Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
14:26 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor
14:16 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
14:02 Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı         
14:46
Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı         
14:37
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor         
14:27
Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası         
14:09
Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor         
13:53
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı         
13:44
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı         
10:22
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 14:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te bariyerlere çarpan motosikletli öldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement