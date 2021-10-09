Hani'de grup mahalle yolunun açılışı yapıldı, Hükumet Konağının temeli atıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Hani'de yenilenen 63 kilometrelik grup mahalle yollarının açılışını yaptı, Hükumet Konağının temelini attı.

İlçede düzenlenen temel atma ve açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır halkı için tüm kamu kurumları ve ilçe belediyeleriyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın her santimetrekaresine ulaşmaya, problemleri öncelik sırasına göre çözmeye gayret ettiklerini dile getiren Karaloğlu, 17 ilçenin tamamını şantiyeye çevirdiklerini belirtti.

Temelini attıkları hizmet binasında kaymakamlık, belediye ve adliyenin yer alacağını aktaran Karaloğlu, vatandaşın kamuyla ilgili bütün hizmetlerini bu binadan alabileceğine kaydetti.

Diyarbakır'ın tamamında 1200 kilometre hedefiyle başlattıkları yol çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karaloğlu "Hani'de planladığınız 63 kilometrelik asfaltı tamamladık ve vatandaşımızın hizmetini sunduk. İnşallah 2022-2023'te yeni yollarımız olacak. 3 büyük mahallemizde sokak aralarında 83 bin metrekare parke döşedik." şeklinde konuştu.

Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Gürbüz'deki gençlik merkezini şubatta açtık. İnşallah önümüzdeki dönemde akademik liseyi de Hatuniye Medresesinde açacağız. Geçmişte bilim adamları yetiştirmiş olan kadim medreseyi inşallah Hanili gençlerimizin emrine vereceğiz. Hani'de yeni bilim insanları yetişecek ve gençler artık bozguncuların, fitnecilerin tuzağına düşmeyecek."

Yerelden kaynak oluşturmaya çalıştıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Diyarbakır'a pozitif ayrımcılık yaptığını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Dicle Barajı'ndan yeni bir isale hattı içme suyu problemiydi ve ihalesi yapıldı. Şu anda yeni pompa istasyonu yeni isale hattı devam ediyor. İnşallah bundan sonra da Diyarbakır'a Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteğiyle hizmete etmeye devam edeceğiz."

Törende, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Kaymakam Abdullah Yüksel ve Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale de konuştu.

Vali Karaloğlu, daha sonra ilçede esnaf ziyareti yaptı, tadilatı devam eden Hatuniye Medresesindeki çalışmaları inceledi.