Üye Girişi
İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu - Son Dakika

İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu

07.10.2021 23:05
İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu

İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu Diyarbakır'da iddiaya göre 14 yaşındaki lise öğrencisinin, okul üniforması alamadığı için müdürü tarafından okula alınmadığına ilişkin İHA tarafından yapılan haber ses getirdi.

İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iddiaya göre 14 yaşındaki lise öğrencisinin, okul üniforması alamadığı için müdürü tarafından okula alınmadığına ilişkin İHA tarafından yapılan haber ses getirdi. Haberin ardından hayırsever iş adamları harekete geçti. Hayırsever iş adama Suat Bakırcı, Şevval İnan'ın okul elbiselerini sahibi olduğu mağazada temin ederek mağaza müdürü tarafından öğrenciye teslim etti.

Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan Süleyman Demirel kampüsü içerisindeki Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Pazartesi günü okula gelen Şevval İnan, sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıflarına dağılacakken okul müdürünün 'formalılar içeri formasızlar dışarı' diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini iddia etti.

Konunun İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılması üzerine iş adamları ve hayırseverler harekete geçti. 14 yaşındaki Şevval İnan'ın tüm ihtiyaçları iş adamı Suat Bakırcı tarafından karşılandı. İlgili mağazaya gelerek üniforması kendisine teslim edilen ve üniforması olmadığı için okula alınmadığını belirten Şevval İnan, "Babamın ekonomik olarak durumu olmadığı için üniforma alamıyordu bana, şuanda Suat Giyim sahibi Suat Bakırcı sağ olsun bana forma ve elbise yardımında bulundu okula gideceğim için çok mutluyum" dedi.

"Benim kızdığım taraf, öğrencileri İstiklal Marşının ardından eve göndermesidir"

Amaçlarının üniforma olmadığını okul müdürünün öğrencileri İstiklal Marşının hemen ardından eve göndermesine tepki olduğunu belirten baba Yakup İnan, "Bütün hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Benim asıl maksadım giysi değil, evet ekonomik durumumuz son derece zayıf, işim yok, hiçbir gelirim yok. Benim alındığım taraf, okul müdürüne emanet ettiğimiz öğrencileri sabah İstiklal Marşının hemen ardından bize haber vermeden eve göndermesidir. Çocuğumu biri kandırıp götürse ya da çocuğumuzun aklına biri girse ve bir şeyler olursa bunun sorumlusu kim olurdu? Benim kızdığım taraf budur. Yoksa 3 - 5 veya 10 gün sonra ben gider borç ederdim kızıma üniforma alırdım. Hayırseverlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Öyle güzel bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz"

Mağazanın sorumlu müdürü Fikriye Deniz ise yaşanan olaya çok üzüldüklerini belirterek, "İhlas Haber Ajansının haberini gördükten sonra bunu iş yeri sahibimiz Suat Bakırcı'ya ilettim. Öğrencimiz Şevval hanımı tanımıyordum. Suat beye söyledim ve ilgili makamlara gidin, öğrenciyi bulun onu ücretsiz giydirelim. Suat bey de, 'Kesinlikle hemen duruma müdahale ediyorum' dedi bizler de bunun üzerinden 20 dakika sonra Şevval hanımı mağazaya davet ettik. Mağaza olarak kızımızın bütün ihtiyaçlarını çantası, pantolonu, tişörtü ve hırkasına kadar temin ettik. Başka eksiği ve başka ihtiyacı varsa sorduk. Varsa da yanımda söylesin onu da temin ederiz. Bizler böyle güzel bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş ile inceleme başlattı

Haberin yayınlanmasının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İnan ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

İHA tarafından yapılan haberin yayınlanmasının ardından Türkiye'nin değişik illerinden ve Avrupa'da yaşayan bazı Türk iş adamlarının aileye ulaşarak yardım yapmak istediği belirtildi.

İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu

İhlas Haber Ajansı, Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı 21:51 Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 21:31 Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale 21:17 Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar 20:25 Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 19:23 Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 16:29 İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "iktidar" yanıtı: Maalesef bunu da demişsin         
21:39
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi         
20:26
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor         
09:35
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 23:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: İHA'nın haberi ses getirdi: Üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement