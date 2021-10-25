Üye Girişi
İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

25.10.2021 20:15
İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Kastamonu'da, 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri yarışmasında yüksek lisans ve doktora tezleriyle başarılı olan akademisyenlere ödülleri verildi.

Kastamonu'da, 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri yarışmasında yüksek lisans ve doktora tezleriyle başarılı olan akademisyenlere ödülleri verildi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, KÜ İlahiyat Fakültesi, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, Muhammed İhsan Oğuz'un hayatını ilme adadığını söyledi.

Muhammed İhsan Oğuz'un, Kur'an, sünnet ve tasavvuf alanında yaptığı ilmi çalışmalarıyla yüzden fazla eserin ortaya çıkmasına vesile olduğunu ifade eden Çakır, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Merhumun toprağa atılmış tohum gibi bir ömür ortaya koyduğu, eserlerinin ve bu eserler üzerinden yapılacak bilimsel araştırmaların geniş kitlelere ulaştırılması bu konunun memleketimiz adına sahiplenmesiyle mümkündür. Bu kapsamda üniversitemizin İlahiyat Fakültesi'nde kurulan Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi merhum Muhammed İhsan Oğuz'un eserlerinin akademik camia ve İslam aleminin istifadesine sunulması açısından son derece önemli bir görev ifa etmektedir. Bu faaliyet merhumun yıllar önce ektiği ilim tohumlarının da yeşermiş olduğunun bir göstergesidir." dedi.

2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri'nin İslam kültür ve medeniyet hazinesinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Çakır, şunları söyledi:

"Bu vesile ile ödüllere layık görülün çalışma gerçekleştiren bilim adamları ve danışman hocalarını tebrik ediyorum. Gayret, emek, birikim ve eserleriyle bilim dünyasına ve ülkemize katkı sağlayan Muhammed İhsan Oğuz Vakfı yetkililerine ve çalışanlarını ayrıca araştırma ödülleri tertip heyetinde yer alan hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl tamamlanarak Kastamonu Üniversitesine teslimatı yapılan İlahiyat Fakültesi hizmet binasının yapımındaki katkılarından dolayı başta Muhammed İhsan Oğuz beyefendinin ailesi olmak üzere tüm katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise akademisyenlerin hayatın içinde yer aldığını ifade ederek, "Çünkü halk kendisine yakın duran insanlardan bir şeyler alıyor. Merkeze insanı almayan hiç bir hareketin başarıya ulaşması mümkün değil. Ötelemeden her insanı yaratıcının bize emaneti görüp insanlığın geneline bizim mesaj vermemiz gerekir." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da ödül töreni ve üniversitenin Türkiye'deki genç ve dinamik üniversiteler arasında yer aldığını belirtti.

"Kastamonu Üniversitesi, düşünen araştıran ve sürekli daha iyisine ulaşmayı hedefleyen bir anlayışı topluma yerleştirmeyi amaçlamaktadır." diyen Rektör Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemiz ilmi araştırmaları onurlandırma ve ödüllendirme, ilim temelli rehberlik ve danışmanlık, ilmi çalışmaları ve anlayışı geliştirmenin yanı sıra ülkemiz ilim camiasını uluslararası saygın akademiler arasında temsil etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla büyük bir fedakarlık ve gayretle ilmi çalışmaları sürdüren, gerek bünyesindeki gerekse farklı akademik kuruluşlardaki ilim erbabını teşvik etmeye ayrı bir önem atfetmektedir. Bu sebeple üniversitemizin bu hedefleri doğrultusuna uygun olarak İlahiyat Fakültemizi ve Muhammed İhsan Oğuz Vakfını İlahiyat Araştırma Ödülleri projesi dolayısıyla tebrik ediyorum. İlahiyat sahasının farklı disiplinlerinde 2020 yılı içinde tamamlanmış tezleri kapsayan bu ödüllerin Muhammed İhsan Oğuz beyefendinin ömrünü adadığı İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise yaptığı konuşmada İslam ve bilim ilişkisini anlattı.

Programda, Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagül ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı adına Mehmet İhsan Oğuz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından derece girenlere ödülleri verildi.

İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu
İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu
İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu
İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu
İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Kastamonu Üniversitesi, Yüksek Lisans, Kastamonu, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız 20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti 19:32 Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar 19:19 Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu 18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti 18:29 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı 16:04 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı

Son Dakika Haberleri
18:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:55 "Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi
18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı
18:28 Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti
18:20 AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
18:15 Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor
18:13 Fatih Tekke'den yıllar sonra gelen itiraf: Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu
17:59 Katil balina kıyıya vurdu, balıkçılar ilk defa gördü
17:35 Büyükelçiliklere geri adım attıran Viyana Sözleşmesi 41'inci maddesi nedir?
17:32 10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı
Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti         
20:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler         
19:20
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı         
16:58
Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim Muharrem İnce: 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını aştırdığım için özür dilerim         
16:09
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 20:49:52. #1.11#
SON DAKİKA: İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement