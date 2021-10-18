Kağıthane'de müzikhol işletmecisini silahla öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de, hesap yüksek geldiği için silahla ateş ettiği müzikhol işletmecisinin ölümüne sebep olan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 16 Ekim'de gecesi Merkez Mahallesi'nde, Murat D. (38) tarafından silahla bacağından vurularak yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden müzikhol işletmecisi Zeki D.'nin (51) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, işletmenin yaklaşık 10 yıldır müşterisi olan şüphelinin olay gecesi görüşmek için geldiği eğlence mekanında maktulü silahla yaralayıp olayda kullandığı silahı da yere atarak kaçtığını tespit etti.

Olay yerinde tabancayı bulan ekipler, daha önceden poliste 21 suç kaydı olan şüpheli Murat D.'yi Kağıthane'de yakaladı.

Şüphelinin, mekanda 1700 liralık hesap çok geldiği için itiraz ettiğini, bu nedenle maktul ile aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Murat D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin olay yerine gelmesi yer alıyor.