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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

10.10.2021 08:50
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nda Serbest Bölge Bağlantı yolu mevkisindeki onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun, Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılacak. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin verilecek.

İstanbul- Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolunun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Yozgat- Kırıkkale yolunun 0-7, Trabzon Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kahramankazan, TEM Otoyolu, İstanbul, Çeşmeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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