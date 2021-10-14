Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle yıkılan köprü ulaşıma açıldı - Son Dakika

Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle yıkılan köprü ulaşıma açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 11 Ağustos'ta kuvvetli sağanak nedeniyle hasar görerek ulaşıma kapanan köprü, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 11 Ağustos'ta kuvvetli sağanak nedeniyle hasar görerek ulaşıma kapanan köprü, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Türköz, köy ziyaretleri kapsamında Cabbar Köprüsü'nde incelemede bulundu. Devletin tüm imkanlarıyla yoğun yağış nedeniyle afetten zarar gören Ovacuma köyündeki vatandaşların yaralarını hızla sardıklarını belirten Türköz, "Çalışmalar neticesinde Cabbar Köprüsü'nü de çok kısa sürede köy halkının ulaşımına yeniden kazandırdık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Köyümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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