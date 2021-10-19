Karaismailoğlu: Lojistik gücümüz, ülkemizi ekonomik açıdan parlak geleceğe hazırlıyor (2) - Son Dakika

'YATIRIMLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hıdırlık Köprüsü'nün açılışının ardından yapımı devam eden Tokat- Niksar kara yolunda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti geleneğinin, yani hizmet ve eser siyasetinin temsilcileri olarak, ilk günkü motivasyon ve şevkle, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2003 yılından itibaren bugüne; 22 bin 238 kilometre bölünmüş yol yaptık, 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 339 kilometreye çıkardık. 7/24 hizmet esası ile ülkemizin dört bir köşesine hizmet götüren bizler için bu rakamlar, yarın ulaşmak istediğimiz hedefler için yeterli değildir. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 840 kilometreye ulaştıracağız. Tünel uzunluğunu 720 kilometreye yükselteceğiz. Bu yaklaşımlar çerçevesinde 81 ilimize yaptığımız yatırımlar da büyük önem arz ediyor. Hükümetlerimiz döneminde Anadolu'muzun bu kadim ve güzel şehri Tokat'ın ulaşım ve iletişim harcamaları için de birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdik. Bugün, kıymetli Tokat ilimize yaptığımız toplam yatırımların ekonomik karşılığı 6 milyar 409 milyon 126 bin liranın üzerindedir. 2003'te Tokat'ta sadece 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 275 kilometre daha ekleyerek, bugün toplam 291 kilometreye çıkardık. İl genelindeki 704 kilometrelik yol ağının yüzde 41'i bölünmüş yol standardına ulaştırdık. Tokat'ı bölünmüş yollarla Sivas ve Amasya'ya bağladık. Ayrıca, toplam uzunluğu 4 bin 44 metre olan 91 adet köprüyü tamamladık. 1993-2003 arasında ilde, karayolları adına Tokat'ta sadece 373 milyon liralık harcama yapılmıştı. Hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 14 kat artırarak, 5 milyar 249 milyon liraya çıkardık. Tokat'ta halen devam eden 9 adet karayolu yatırımının toplam proje tutarı 3 milyar 85 milyon lirayı geçmektedir" dedi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,