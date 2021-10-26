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Konya, "Savunma Sanayi Zirveleri"ne hazırlanıyor - Son Dakika

Konya, "Savunma Sanayi Zirveleri"ne hazırlanıyor

26.10.2021 14:04
Konya,

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Zirveleri'nin altıncısı bu yıl "Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları" ismiyle, 18-20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Zirveleri'nin altıncısı bu yıl "Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları" ismiyle, 18-20 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının destekleriyle düzenlenecek Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE, MKEK, ve STM gibi ana sanayi firmalarının katılacağını belirtti.

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda sektördeki ana sanayi firmaları ile tedarikçilerin ve tedarikçi olmak isteyen firmaların bir araya geleceğini ifade eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"KSO olarak, Konyalı firmalarımızın savunma ve havacılık sektöründeki ana sanayi firmaları ile daha fazla işbirliği geliştirebilmeleri için bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda Konyalı tedarikçilerimizle ASELSAN, ROKETSAN, FNSS, MKEK gibi ana sanayi firmalarına ziyaretler düzenledik. Yine düzenlediğimiz savunma sanayi zirveleri ile hem sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri takip ettik hem de ana sanayi firmaları ile Konyalı firmalarımızı bir araya getirdik. Bu yıl da 18-20 Kasım'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının destekleri, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE, MKEK ve STM gibi ana sanayi firmaları ve Konyalı sanayicilerimizin katılımı ile gerçekleştireceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda, firmalarımız ürünlerini stantlarda sergileyecekler ve yeni iş bağlantıları oluşturabilecekler. Ben tüm sanayicilerimizi, sektörün paydaşlarını bu etkinliğimize davet ediyorum."

Savunmada Türkiye'nin 4. büyük ihracatçı şehri

Konya'nın savunma ve havacılık sektöründe yükselen bir ivmeyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Kütükcü, "Konya'mız, bu yılın 9 ayında İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından Türkiye'nin sektörde 4. büyük ihracatçı şehri haline geldi. Konyalı sanayicilerimiz 9 ayda savunma ve havacılık sanayinde 216,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya, aynı dönemde bu 4 il içerisinde sektördeki ihracatını yüzde 155 artırarak, en fazla ihracat artışı gerçekleştiren il oldu." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, Konya'nın savunma ve havacılık sanayinde oluşturduğu kararlılıkla son dönemde çok önemli yatırımlar almaya başladığını, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde üretime geçen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile başlayan yatırım sürecinin, Türkiye Silah Test Merkezi (Konya CIP Laboratuvarı) yatırımı ile devam ettiğini belirtti.

Savunma Sanayi, Havacılık, 20 Kasım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya, 'Savunma Sanayi Zirveleri'ne hazırlanıyor - Son Dakika


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