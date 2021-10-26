Üye Girişi
KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU - Son Dakika

KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU

26.10.2021 15:04

ANTALYA'da daha önce falezlerde mahsur kalan trans birey Tamer A. (31), bu kez aynı bölgede yaralı bulundu.

ANTALYA'da daha önce falezlerde mahsur kalan trans birey Tamer A. (31), bu kez aynı bölgede yaralı bulundu. Yaklaşık 1 saatlik operasyonla kurtarılan Tamer A.?nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada falezlerin denize yakın bölgesindeki kayalıklarda yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Tamer A. olduğu belirlenen yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Tamer A.'yı falezlerden iple yukarıya çekemeyen ekipler, deniz polisi botuna binerek kayalıklara çıktı. Ekipler, sedyeyle Tamer A.'yı bota taşıdı. Kaleiçi Yat Limanı'na götürülen Tamer A. burada bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tamer A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Tamer A., daha önce de aynı bölgede köpeğini ararken falezlerde mahsur kalmış ve ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Polis, yangını da Tamer A.'nın çıkarmış olabileceği üzerinde duruyor.

KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU
KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU
KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU
KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU
KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU
KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU
KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU

Muratpaşa, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu 16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var 16:03 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı 15:46 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 13:23 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı 12:49 Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı

Son Dakika Haberleri
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
16:11
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi         
16:03
Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı         
15:57
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
15:23
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 16:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: KÖPEĞİNİ ARARKEN MAHSUR KALDIĞI FALEZLERDE BU KEZ YARALI BULUNDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement