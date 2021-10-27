Libya'da 134 düzensiz göçmen, "gönüllü dönüş" programı kapsamında ülkelerine gönderildi - Son Dakika

Libya'da 134 düzensiz göçmen, Libyalı makamlar ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ortaklaşa başlattığı "Gönüllü İnsani Dönüş Programı" kapsamında ülkelerine geri döndü.

Başkent Trablus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı Göçmen Barınma Merkezindeki Bangladeş uyruklu göçmenler, dönüş programı kapsamında, Bangladeş'in Dakka Havaalanına gönderilmek üzere otobüslere bindirilerek Trablus Mitiga Havaalanına yolcu edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle Mücadele Birimi yetkilisi Albay İbrahim Mahcubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmenlerin geri dönüşü için hava seferlerinin düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

Mahcubi, "Son dönemde IOM ile İçişleri Bakanlığı arasında iyi bir dayanışma görüyoruz. Gönüllü geri dönüş seferlerini hızlandırmak için ortak komiteler kurduk." diye konuştu.

Yolcu edilen göçmenlerden Yasin Mahmud Ömer (28), Libya'da hayat pahalılığının arttığını ve yaşam koşullarının giderek zorlaştığını kaydetti.

"Önceden 1 dolar 2 dinardı, şimdi 5 dinar oldu. Eskisi gibi olsa kalmak istiyordum ama şu an bana faydası yok. Gitmek istiyorum." diye konuşan Ömer, Libya üzerinden İtalya'ya geçmeyi denediğini ama denizde yakalanıp geri gönderilerek bu (göçmen barınma) merkezine kapatıldığını söyledi.

Geri dönüş programı kapsamında, çoğu Afrika ülkelerinden olan göçmenlerden ülkelerine dönmek isteyenler aşamalı olarak geri gönderilecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sudanlı bir grup göçmenin de ülkelerine geri gönderilmesinin planlandı, ancak 25 Ekim sabahı bu ülkede yaşanan askeri darbe nedeniyle yetkililer bu seferi ertelemek zorunda kaldı.

Libya'da göç sorunu

2011'den bu yana iç savaş ve istikrarsızlığın hakim olduğu Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan çoğu Afrikalı binlerce düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçişinde en çok kullanılan ülke haline geldi.

IOM paylaştığı son verilere göre, bu sene Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 25 binden fazla göçmen Libya'ya geri gönderildi. Yine bu yıl, Libya açıklarından Avrupa yolculuğuna çıkan göçmenlerden en az 470'inin öldüğü, 660'ının kayıp olduğu bildirildi.

Ayrıca, 17-23 Ekim döneminde 846 göçmen denizde kurtarılarak veya zorla durdurularak Libya'ya geri gönderildi.

Göçmenlere yönelik "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu göçmen ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna işaret ediliyor.

Denizden kurtarılan veya yakalanarak Libya'ya döndürülen göçmenlerse, bu ülkede insanlık dışı koşulların hakim olduğu gözaltı merkezlerine kapatılıyor.

IOM tahminlerine göre Libya'daki gözaltı merkezlerinde yaklaşık 10 binden fazla düzensiz göçmen bulunurken, buradaki göçmenler Libya'dan tahliye edilmek için Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan destek bekliyor.