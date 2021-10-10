Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü civarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını açıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

Son Dakika

Üç yıllık aşkta mutlu son! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız evlendi

Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller

Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor

Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözlerine canlı yayında açıklık getirdi

Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin

Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi

Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü