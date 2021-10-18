Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram ile mücadelede Nijerya ordusuna bağlı "Sivil Ortak Görev Gücü"nü (CJTF), "çocuk asker kullananlar" listesinden çıkardı.

BM Abuja ofisinden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreterliğinin, Çocuklar ve Silahlı Çatışma hakkındaki raporunda CJTF'yi, çocuk asker kullananlar listesinden çıkardığı belirtildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, UNICEF'in, BM'nin kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Nguyen, bu kararın, silahlı grupları çocukları savaşçı olarak kullanmaktan ve askere almaktan caydırmaya yönelik bir dizi çabanın ilk adımı olduğunu söyledi.

Bu kararın, Nijeryalı çocuklar için önemli olduğunun altını çizen Nguyen, "CJTF'yi, gelecekte çocukların kötü yoldan kullanılmasını önlemek için ofislerinde çocuk koruma birimleri kurmaya çağırıyorum." dedi.

BM, 2017'de, ülkenin kuzeydoğusunda terörle mücadele amacıyla kurulan milis kuvvet CJTF'yi Afrika'daki çocukları savaşçı olarak kullanan silahlı gruplar arasında listeledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.