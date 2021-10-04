Son dakika haberi: Hayvanları Koruma Büro Amirliği polisleri öğrencilere HAYDİ uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de Şehit Mahmut Özdemir İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Okul bahçesinde çocuklarla bir araya gelen polisler, çocuklara hayvan gönüllüsü kartı verdi ve çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için oluşturulan HAYDİ uygulamasının tanıtım broşürlerini dağıttı.

Sohbet ettikleri öğrencilere günün önemi hakkında bilgi veren ekipler, hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini anlattı. HAYDİ uygulamasını da tanıtan ekipler, daha sonra öğrenciler tarafından okuldan uğurlandı.