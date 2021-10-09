Antalya'da sosyal medyada suç içeren paylaşımlar yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da sosyal medyada suç içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül-7 Ekim arasında 627 sosyal medya hesabı ile 376 internet sitesini inceledi.

İncelemelerde 86 yasa dışı bahis, müstehcen yayın yapan 146 ile fuhuş ve fuhşa aracılık etme suçunu yürüten 7 internet sitesi belirlendi. Bu sitelere erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimler yapıldı.

Sosyal medya hesabı incelemesinde ise "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, terör örgütü propagandası yapmak, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarının işlendiği 11 hesap belirlendi.

Bu paylaşımları yapan ve 6 farklı ilde ikamet eden 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Sosyal medya ortamında suç içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.