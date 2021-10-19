Tosya'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi - Son Dakika

Tosya'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Gülşen Çivici'nin haftanın anlam ve önemine vurgu yaptığı konuşmasının ardından, okulun meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ney dinletisi ve Vefa oratoryumunun ardından program sona erdi. Programa, Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkan Vekili Sefa Abayın, Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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