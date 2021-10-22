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Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması

22.10.2021 10:53
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Konsey'e üye ülkelerin ortak tarih, coğrafya ve kültürel mirasın yanı sıra ortak kimliği güçlendirmek için ortak bir niyete sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu, Türk Konseyi'ni diğer uluslararası...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Konsey'e üye ülkelerin ortak tarih, coğrafya ve kültürel mirasın yanı sıra ortak kimliği güçlendirmek için ortak bir niyete sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu, Türk Konseyi'ni diğer uluslararası örgütlerden farklı bir konuma yerleştirmektedir. Biz ortak çıkarlar temelinde hareket ederken birliğimizi fonksiyonel bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Amreyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti.

Konsey'in, Türkiye dışındaki üye ülkelerinin bağımsızlıklarının 30. yılını kutladıklarını belirten Amreyev, "Bu vesilesiyle, ülkelerimizin bağımsızlıklarını ilk tanıyan ülke olan Türkiye'de böyle bir forum düzenlenmesi, 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Konseyi 8. Liderler Zirvesi öncesinde kritik bir öneme sahip." diye konuştu.

Amreyev, Türk dünyasının asırlardır siyasi, coğrafi, ideolojik ve kültürel açıdan önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Ama şu anda, tarihte ilk kez Türk dünyası ortak siyaseti, coğrafyası, çıkarları, hedefleri ve ortak bilgi alanı ile birleşmiş, tek bir varlık olarak hareket eden, tek vücut haline gelmiştir. Bugün, önemli bir güç olarak tek bir Türk dünyasından söz etmek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası liderlerinin 12 Kasım'da tarihi bir zirvede bir araya geleceğinin altını çizen Amreyev, "Bildiğiniz üzere Türk Konseyi 12 yıl önce kuruldu ve son 2-3 yıl içerisinde iş birliğimiz yeni bir döneme girdi. Geçtiğimiz kısa süre içinde Türk Konseyi olarak gerek siyasi gerek diğer alanlarda büyük başarılar ve somut kazanımlar elde ettik. Türk Konseyi, Türk dünyasının ortak örgütü, ortak iş birliği mekanizması, ortak sesi ve platformu haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Amreyev, Konsey'e üye ülkelerin sadece ortak tarih, coğrafya ve kültürel mirası paylaşmadığını, aynı zamanda farklı alanlarda ortak çıkarlar ve kimliği güçlendirmek için ortak bir niyete sahip olduğunu belirterek, "Bu Türk Konseyi'ni diğer uluslararası örgütlerden farklı bir konuma yerleştirmektedir. Biz ortak çıkarlar temelinde hareket ederken birliğimizi fonksiyonel bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Türk Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası örgütlerle iyi ilişkiler geliştirdiğini vurgulayan Amreyev, "Önümüzdeki dönemde de bu yapıcı ve pozitif yaklaşımımızı sürdürerek, bölgede ve küresel düzeyde bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ortak hareket eden bir bütünüz"

Amreyev, Türk Konseyi'nin 12 yıldır tüm komşularıyla dostane ilişkileri sürdürdüğüne, herhangi bir sorun yaşamadığına değinerek, "Bu açıdan da tüm ülkeler için bir cazibe merkezi olduk. Bu sayede birçok ülke Türk Konseyi'ne gözlemci olmak için niyet beyan etmektedir." ifadesini kullandı.

Küreselleşme ve internet sayesinde, dünyanın tek bir ortak bilgi ve iletişim alanı haline geldiğini söyleyen Amreyev, şöyle devam etti:

"Konu Türk dünyasına geldiğinde de ilk kez ortak hareket eden bir bütün olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu durum Karabağ'ın azad savaşında görülmüştür. Ülkelerimiz ve Türk Konseyi olarak biz yaptığımız ortak açıklamalarla, sosyal medya ve iletişim kanallarındaki ortak hareketimizle dayanışma içinde olduğumuzu dünyaya gösterdik. Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde de medya ve enformasyon alanlarında ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artıracak etkinlik ve faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Bu doğrultuda medya alanında uzmanlıkları olan siz değerli katılımcıların fikirleri ve forum süresince tartışılacak konular bizler için de yol gösterici olacaktır. İlgili kurumlarımızın basın mensupları, gazetecileri ve bloggerları arasında bağlantı sağlamak ve iş birliğini ileriye taşımak için bu forumun büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Amreyev, toplantının başarılı geçmesini dileyerek, "İnşallah bu toplantı pozitif bir ortam yaratacak ve hedeflerimizi hayata geçirmemize katkı sağlayacak." dedi.

Togo Cumhuriyeti, Bağdat, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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