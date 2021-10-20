Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde tören düzenlendi - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, dün 98 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Prof. Dr. Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile sevenleri katıldı. Prof. Dr. Oğuz için burada cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz'un naaşı tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Prof. Dr. Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.