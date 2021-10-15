"Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi - Son Dakika

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Yalova'nın Altınova ilçesinde "Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi.

Belediye hizmet binası bahçesindeki program, Polonya ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, burada yaptığı konuşmada, festivale Filipinler'den gelen 20 gencin de katıldığını söyledi.

"Triple Trouble" filminin Polonyalı yönetmeni Marta Karwowska, yapımcısı Agnieszka Skalska ve Festivalin Genel Direktörü Rowena Martinez Ulayan Tuzcuoğlu'na teşekkür eden Oral, şöyle konuştu:

"Filipinler'den gelen gençlerimiz ile bizim çocuklarımız burada kaynaşacak, birbirlerini tanıyacaklar. Gençlerimizi dünyanın dört bir yanında yaşayan arkadaşlarıyla bir araya getirerek dostluk köprüleri kurup, kültür alış verişinde bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Mesafeleri yakınlaştırıp dostluk ve sevgi tohumları yeşertmeye çalışıyoruz. Bugün gençlerimize ve çocuklarımıza yeni ufuklar açıyoruz. Artık bizim de bir uluslararası gençlik ve çocuk film festivalimiz var."

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu adına konuşan Dorota Andrzejak ise Polonya yapımı filmin Türkiye'de ilk defa gösteri girmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Filmin yapımcı ve yönetmenini de kutlayan Andrzejak, şunları kaydetti:

"Çocuklar eğlenirken aynı zamanda öğrenmelerini de sağlayan bir film yapmak büyük bir meydan okumaktır. Filmin Türkiye'de de beğenilmesi oldukça sevindirici. Bıraktığı sıcak hisler ve mesajlar sayesinde hoşgörü ve anlayış aşılar. Hayatımızın zor anlarında dostluğun ve birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Çocukların gelişimini olumlu etkilemek için çocuk sineması biz yetişkinler için öncelik olmalıdır."

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Belediye Başkanı Oral, film yönetmeni Karwowska, yapımcısı Skalskane ve Tuzcuoğlu'na plaket ve "Doğa dostu pasaport" hediye etti.

Açılış programının ardından alanda bulunan çocuklar stantlarda görevli Filipinli gençlere yüzlerini boyatıp, resimler yaptı ve film afişinin bulunduğu panoda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Program, "Triple Trouble" filminin izlenmesinin ardından son buldu.