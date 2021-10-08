Yenişehir Belediyesi resim kursları için ön kayıtlar başladı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan sanat atölyelerinde tiyatrodan, klasik baleye, yogadan, halk oyunlarına ve enstrüman kurslarına kadar çeşitli dallarda kurslar açan Yenişehir Belediyesi, kültür ve sanat eğitimlerini genişletiyor. Yenişehir Belediyesi çocuk grubu, yetişkin grubu ve güzel sanatlar hazırlık grubu olmak üzere 3 ayrı kategoride resim kursları verecek. Açılan kurslar çocuk ve yetişkinlerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan gençler için de eğitici olacak.

Yenişehirlilerin sanata ve kültüre büyük bir ilgi gösterdiklerini ve Yenişehir Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Göreve geldikten hemen sonra açtığımız kültür ve sanat kurslarında yaklaşık 2 bin çocuk ve genç eğitim aldı. Ancak pandemi nedeniyle eğitimlerimize ara vermek zorunda kaldık. Tüm tedbirlerimizi alarak tekrar kurslarımızı açtık. Bu hafta itibariyle eğitimlerimiz başladı ve aynı zamanda kayıtlarımız da devam ediyor. Yenişehirli hemşehrilerimiz sanatı seviyor ve ilgileri çok yüksek. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla bu ilginin karşılığını vermek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine bekliyoruz."dedi.