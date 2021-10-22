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Zonguldak'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

22.10.2021 16:42
Zonguldak'ta

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Zonguldak'ta birçok noktada Vali Tutulmaz'ın katılımıyla etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Zonguldak'ta birçok noktada Vali Tutulmaz'ın katılımıyla etkinlik düzenlendi. Uygulama kapsamında Vali Tutulmaz, araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve yolcuları uyardı.

İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı. Kadırga Caddesi'nden başlayan ve Gazipaşa Caddesi'ne kadar süren etkinlikte Vali Mustafa Tutulmaz, farkındalık oluşturmak adına kırmızı düdükleri çocuklara dağıttı.

Vatandaşların kurallara uyulması noktasında dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, "Trafikte kurallara uyulup uyumadığını Şehir içinde toplu taşımaları denetlemek bugün yanında vatandaşların kurallara uyumalarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledik. Denetimlerde vatandaşların kurallara uymadıklarını görüyoruz. Trafik bir eğitim sorunudur. Çocukluktan itibaren trafikle eğitimlerimizi arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda ilimizde çocuk trafik eğitim alanı son aşamaya geldi. Bu bilinci bu farkındalığı inşallah genişletmiş oluruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı
Zonguldak'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı
Zonguldak'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı
Zonguldak'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir uygulaması yapıldı

Zonguldak, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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