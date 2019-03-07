Son Dakika Haberleri: Hacı Taşan'ı Anma Programı

Hacı Taşan'ı Anma Programı

50 dakika önce

Halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 36. yılında Keskin ilçesinde anıldı.

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Halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 36. yılında Keskin ilçesinde anıldı.


Hacı Taşan Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Muammer Köken, Keskin'in kültür ve sanatla yoğrulan, eğitimde başarı hedefleyen, sporla sosyalleşen, kitabı hayatın içine alan ve istihdam projeleri üreten nezih bir ilçe olduğunu söyledi.


Hacı Taşan gibi ozanların kolay yetişmediğini belirten Köken, "Türk milleti, Taşan gibi halk ozanlarına ve ustalara çok değer verir. Hacı Taşan ismi Keskin'le özdeşleşmiştir. Ölümünün 36. yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım da Keskin'in yetiştirdiği sanatçılara sahip çıktıklarını belirterek, her yıl Hacı Taşan'ı anma etkinlikleri düzenleyerek gelecek nesillere anlatacaklarını kaydetti.

Program, Kırıkkale Ustalar Topluluğu tarafından Hacı Taşan'ın eserlerinin seslendirilmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Muammer Köken, Keskin, Hacı Taşan, Güncel
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