Son Dakika Haberleri: Hadımköy Tem Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı

Hadımköy Tem Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı

6 dakika önce

Hadımköy TEM otoyolunda bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Hadımköy Tem Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]


Hadımköy TEM otoyolunda bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. 

Yangın, saat 21.00 sıralarında Hadımköy TEM Otoyolu Silivri istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmında dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobilini kenara çekerek durdurdu. Ardından otomobilden alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobil, kullanılamaz hale geldi. 

Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:29 Kaynak: DHA

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