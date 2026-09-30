Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı - Son Dakika
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Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı

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Paris Moda Haftası'na katılan Hailey Bieber, Serenay Sarıkaya'nın da tercih ettiği siyah takımla objektiflerin karşısına çıktı. Ceketinin içine herhangi bir parça giymeyen ünlü model, flaşların patlamasıyla dekoltesini eliyle kapatmak zorunda kaldı.

Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Hailey Bieber, katıldığı etkinlikte tercih ettiği siyah takımla objektiflerin karşısına çıktı. Bieber'ın seçimi, Serenay Sarıkaya'nın da Paris'te tercih ettiği tasarımla aynı olmasıyla ayrıca dikkat çekti.

FLAŞLAR PATLAYINCA ELİYLE MÜDAHALE ETTİ

Ceketinin içine herhangi bir parça giymeden kombin yapan Hailey Bieber, fotoğrafçılara poz verdiği sırada zor anlar yaşadı. Flaşların art arda patlamasıyla ceketin açık kalan bölümünü eliyle kapatan ünlü model, görüntü vermemek için birkaç kez kıyafetine müdahale etti.

Bieber'ın yürürken de zaman zaman eliyle ceketini kontrol ettiği görüldü.

SERENAY SARIKAYA DA AYNI TASARIMI GİYMİŞTİ

Hailey Bieber'ın Paris'teki tercihi Türkiye'deki moda takipçileri için tanıdıktı. Serenay Sarıkaya da Paris Moda Haftası kapsamında aynı siyah takımı tercih etmişti.

İki ünlü ismin aynı tasarımla kamera karşısına çıkması dikkat çekerken, Bieber'ın fotoğrafçılar karşısında yaşadığı kısa süreli kıyafet telaşı gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Serenay SarıkayaMagazinParisSon Dakika

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