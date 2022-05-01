Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Barışçıl Bir Dille Eleştirilerimizi Yapmaya, Çalışanların Taleplerini Sıralamaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Barışçıl Bir Dille Eleştirilerimizi Yapmaya, Çalışanların Taleplerini Sıralamaya Devam Edeceğiz

01.05.2022 15:40

HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977’de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2010’dan itibaren 1 Mayıs’ı Türkiye'nin her yerinde geniş katılımla kutladıklarını belirterek, “Aynı zamanda yüksek sesle ve barışçıl bir dille eleştirilerimizi yaptık. Çalışanların taleplerini sıraladık. Yapılması gerekenleri söyledik ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2010'dan itibaren 1 MayısTürkiye'nin her yerinde geniş katılımla kutladıklarını belirterek, "Aynı zamanda yüksek sesle ve barışçıl bir dille eleştirilerimizi yaptık. Çalışanların taleplerini sıraladık. Yapılması gerekenleri söyledik ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ heyeti, Gümüşsuyu Caddesi'nden "HAK-İŞ yürüyor mücadele büyüyor", "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "İşte HAK-İŞ, İşte 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan HAK-İŞ heyeti, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada şöyle konuştu:

"ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ: Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde alanlardayız. 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir adım atılmış; 1 Mayıs, yasaklardan, korkulardan, kaos günlerinden uzaklaştırılmak adına Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. 2010 yılında 1 Mayıs, ilk defa tarihimizde devletimizin, milletimizin, parlamentomuzun, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin uzlaşmasıyla tatil edilmiştir. O gün, Türkiye emek hareketi için çok önemli bir gündü. 1 Mayıslarda fabrikalarından, çalıştığı iş yerlerinden ayrılamayan emekçiler için tarihi bir fırsat doğmuştur. O günden bugüne birlik, dayanışma, mücadele günümüze, konfederasyonumuzun Türkiye'nin her yerinde yaptığı etkinliklere, yoğun olarak ve sadece emekçiler, emek hareketinin öncüleri, liderleri ve Türkiye emek hareketinin bileşenleri katılmış ve 1 Mayıs'a yeni bir veçhe kazandırmışız.

HER ZAMAN ZORLUKLAR, ZAMAN ZAMAN KAOSLAR, BASKILAR, MÜDAHALELER OLMUŞTUR: 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günü'müz tarihi içerisinde her zaman zorluklar, zaman zaman kaoslar, baskılar, müdahaleler olmuştur. ve bu dönemlerde emekçiler, emek hareketinin mensupları hayatlarını kaybetmiş, pek çok arkadaşımız yaralanmış, pek çok emekçimiz mağdur edilmiştir.

Biz, 2010'dan itibaren Türkiye'nin her yerinde birlik, mücadele, dayanışma gününü geniş katılımlı, çalışanlarla beraber barış türküleri söyleyerek, Mehter Marşı çalarak, dualar yaparak, aynı zamanda taleplerimizi yüksek sesle ve barışçıl bir dille yerine getirerek eleştirilerimizi yaptık. Çalışanların taleplerini sıraladık. Yapılması gerekenleri söyledik ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bugün de burada konfederasyonumuz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 1 Mayıs bildirimizi iş yerlerinden gelen emekçi kardeşlerimizle okuyacağız. ve taleplerimizi yüksek sesle buradan başta hükümetimiz olmak üzere bütün çalışanlar adına muhataplarımıza iletmeye çalışacağız."

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Barışçıl Bir Dille Eleştirilerimizi Yapmaya, Çalışanların Taleplerini Sıralamaya Devam Edeceğiz
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Barışçıl Bir Dille Eleştirilerimizi Yapmaya, Çalışanların Taleplerini Sıralamaya Devam Edeceğiz
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Barışçıl Bir Dille Eleştirilerimizi Yapmaya, Çalışanların Taleplerini Sıralamaya Devam Edeceğiz
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Barışçıl Bir Dille Eleştirilerimizi Yapmaya, Çalışanların Taleplerini Sıralamaya Devam Edeceğiz

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İSTİB Başkanı Kopuz'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması İSTİB Başkanı Kopuz'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Mahmut Arslan, Türkiye, 1 Mayıs, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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