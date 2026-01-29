Hakan Fidan, Tom Barrack ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

