Hakkari'de inşa edilecek modern mezbahanın temeli törenle atıldı - Son Dakika
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Hakkari'de inşa edilecek modern mezbahanın temeli törenle atıldı

30.09.2022 19:00
Hakkari'de inşa edilecek modern mezbahanın temeli törenle atıldı

Hakkari Belediyesince, 1500 metrekare alana inşa edilecek, aynı anda 20 büyükbaş ve 120 küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği mezbahanın temeli törenle atıldı.

Hakkari Belediyesince, 1500 metrekare alana inşa edilecek, aynı anda 20 büyükbaş ve 120 küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceği mezbahanın temeli törenle atıldı.

Hakkari- Van kara yolundaki Depin bölgesinde yapılacak mezbahanın temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin çehresinin yatırımlarla değiştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların desteğiyle kentte her alanda ciddi yatırımların yapıldığını belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Her gün yeni bir hizmetin temelini atıyoruz. İlk geldiğimizde Hakkari 2020-2023 Değişim Dönüşüm Programını hazırladık. Bu programda 30'a yakın proje vardı, bunları büyük oranda gerçekleştirdik. Büyük finansman gerektiren birkaç işimiz kaldı. Önümüzdeki süreçte onlar da tamamlanacak. İnsanlar toplu taşıma konusunda çok mutlu şu an. Hakkari her gün daha yaşanabilir, daha mutlu, daha modern, daha güzel bir şehir olma yolunda ilerliyor. Hakkari'nin ihtiyaçları çok. Bunlarda belli bir plan, program içinde giderilecek. Mezbaha konusunda ciddi sıkıntılarımız vardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız destekle yapmaya başladığımız bu tesisle söz konusu sorunu gidereceğiz. Burada aynı anda 120 küçükbaş, 20 büyükbaş hayvan kesilebilecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek, tüm illeri gezdiklerini ifade etti.

Bugün de Hakkari'de bulunduklarını ve çok güzel karşılandıklarını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarla çalışmalar yaptık. Burayı anlamaya çalıştım. Fikirlerimizi karşılıklı beyan ettik. Gitmeden önce de temel atma töreninde sizlerle bir arada bulunmak benim için ayrıcalıklı bir şey oldu. Sayın Valimizi Sakarya'dan da tanıyorum. Orada da görev yaptı. Oradaki emekleri için teşekkür ediyoruz. Belli ki şimdi burada daha farklı, daha derin, daha köklü emekler ortaya koyuyor ve icraatlara, yatırımlara vesile oluyor. 140 milyon borç ödemek özel bir şey, 110 milyon gibi bir yatırım yapmak güzel bir şey. Belli ki arkası da gelecek. İyi yatırımlar olacak. Çok daha fazlası olacak, çok gelişecek, dönüşecek. Çok özel, çok güzel şeylere imza attık millet olarak ama milletimiz daha fazlasını hak ediyor. İnanıyorum ki bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in projeyle ilgili bilgi vermesinin ardından kurban kesimi ve dualarla mezbahanın temeli atıldı.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de inşa edilecek modern mezbahanın temeli törenle atıldı - Son Dakika

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