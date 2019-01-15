Hakkari'de 11 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 11 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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