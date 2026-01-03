Hakkari'de 8 İşçi 3 Gün Mahsur Kaldı - Son Dakika
Hakkari'de 8 İşçi 3 Gün Mahsur Kaldı

Hakkari\'de 8 İşçi 3 Gün Mahsur Kaldı
03.01.2026 13:49
Kar yağışı ve çığ nedeniyle maden ocağında mahsur kalan 8 işçi, kurtarılarak güvenli alana alındı.

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle çalıştıkları maden ocağı şantiyesinde 3 gün mahsur kalan 8 işçi, Karayolları ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılıp güvenli bölgeye alındı.

Kavaklı köyü yakınlarında faaliyetlerini sürdüren maden ocağında çalışan 8 kişi, 3 gün önce bölgede etkili olan kar yağışı ve düşen çığların yolu kapatması nedeniyle şantiyede mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyen işçiler, yiyecekleri bitince dün yetkilileri arayıp yardım istedi. Karayolları karla mücadele ve jandarma ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede çalışma yapan ekipler, kaldıkları şantiyeye ulaşıp, işçileri kurtardı. Kurtarılan işçilerin Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Maden işçisi Dursun Poyraz, kurtarma çalışmaları ile misafir edilmeleri sürecinde özveri gösteren jandarma ve Karayolları personeline teşekkür etti.

Kaynak: DHA

