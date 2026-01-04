Hakkari'de Çığ Felaketi: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Hakkari'de Çığ Felaketi: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Hakkari\'de Çığ Felaketi: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
04.01.2026 19:31
Hakkari'nin Taşbaşı köyünde çığ düşmesi sonucu birçok küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde ahırların üzerine çığ düşmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Taşbaşı köyü İdeyi Mahallesi'nde 1 Ocak 2026 akşamı meydana gelen çığ felaketinde, Abdullah Akbay, Yusuf Dayan ve Hasan Durgun'a ait çok sayıda küçükbaş hayvan çığ altında kalarak telef oldu. Recep Dayan'a ait arılı kovanların da çığ altında kaldığı bildirildi. Köylüler tarafından çığ altında kalan ahırlar tespit edilirken, bazı hayvanların ise canlı olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca yaz aylarında kullanılan, erzak ve eşyaların bulunduğu evlerin de çığ altında kaldığı öğrenildi.

Taşbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Köçek, hayvanların yaklaşık 4 gündür çığ altında olduğunu belirterek, yolun açılması için çalışma yapıldığını ancak bölgede halen ciddi çığ riski bulunduğunu söyledi.

Yetkililer ise yolun açılmasıyla birlikte AFAD ve ilgili kurumların, hasar tespit çalışmaları için bölgeye sevk edileceğini ifade etti. - HAKKARİ

Son Dakika Yerel Hakkari'de Çığ Felaketi: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

SON DAKİKA: Hakkari'de Çığ Felaketi: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
