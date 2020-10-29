Teröristlerin eğitim yuvalarında bıraktığı izler siliniyor - Son Dakika

Teröristlerin eğitim yuvalarında bıraktığı izler siliniyor

29.10.2020 11:03

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen eğitim yuvalarının yerine yapılan yeni okulların, ilçedeki derslik açığını önemli oranda azaltması bekleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen eğitim yuvalarının yerine yapılan yeni okulların, ilçedeki derslik açığını önemli oranda azaltması bekleniyor.

İlçede 4 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nda teröristlerin neden olduğu tahribatın giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık ve diğer kurumlarca yürütülen ihya çalışmaları sürüyor.

Sosyal yaşamın da yeniden canlandığı, terör saldırılarında evleri hasar görenler için yapılan modern konutların hak sahiplerine teslim edildiği ilçede, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu hasar gören okulların yerine de yenileri inşa ediliyor.

İlçede PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle zarar gören 11 okulun yerine, farklı mahallelerde 18 modern okul binası projelendirildi. Devletin yatırımları sonucu 18 okuldan 15'i tamamlandı, 3'ünün inşaatı devam ediyor.

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde sınavlarda başarılı olan öğrenci sayısında da gözle görünür oranda artış yaşandı.

"Hakkari'de eğitim seferberliği başlattık"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, kentte hayatın hızlı, hareketli ve canlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kent genelinde turizm, eğitim, sağlık ve spor başta olmak üzere her alanda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yüksekova'da terör saldırılarında kullanılamaz durumdaki okulların yerine modern eğitim yuvaları inşa ediliyor. Birçok okulumuzda çalışmalar bitti. İnşallah kısa zamanda yapılan 18 okulumuzu bitirip eğitim öğretime kazandıracağız. Hakkari'de hayata geçirdiğimiz proje ve etkinliklerle eğitim seferberliği başlattık. Bu çalışmalar da sonuçlarını vermeye başladı. Çocuklarımız sınavlarda daha başarılı sonuçlar aldı. Bir önceki yıldan daha iyi durumdayız."

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise 2016'da terör örgütünün neden olduğu tahribat sonrasında yaklaşık 170 dersliğe tekabül eden 11 okulun zarar gördüğünü aktardı.

"Yüksekova'nın eğitim ve öğretimi nefes aldı"

Devletin bu süreçten sonra ilçede yatırım atağı başlattığını, zarar gören 11 okulun yerine 300 dersliğe denk gelen 18 okulun inşa edildiğini bildiren Doğramacı, şöyle konuştu:

"Yüksekova'nın eğitim ve öğretimi nefes aldı. Şimdi huzur ortamının oluşmasıyla çocukların eğitime yönelik olan talepleri artmaya başladı. Biz bu yatırımları yaptıkça, çocuklarımızın heyecanını gördükçe farklı yatırımlar da arkasından geliyor. Gençliğe yönelik yatırımlarımız devam ediyor. 18 okuldan 3'ünde çalışmalar devam ediyor. Bunları da yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. 18 okula 120 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldı.

Geleceğimiz olan çocuklar için yapılan hiçbir yatırım fazla değildir. Huzur ortamı oluştukça gençlerimizin eğitime olan arzusu daha çok ortaya çıkıyor. Çok sıkıntılı bir süreçten çıktık. Şu an da huzur ortamı oluştuğu için sadece bizden kurs almak isteyen mezun olmuş 2 bin öğrencimiz var. Biz bunlara nasıl hizmet sunabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımız okumak istiyor. Geleceğin güçlü Türkiyesini inşa etme yolunda çocuklarımızın bir gayreti var. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

"Vatandaşlarımız tozdan, çamurdan kurtulacak'

Kentteki diğer yatırımlara da değinen Doğramacı, ilçenin su sorununu ortadan kaldırmaya yönelik yapılan su arıtma tesisinin ülkedeki sayılı tesislerden biri olduğunu ve tamamlanmasıyla ilçenin su sorununun çözüleceğini vurguladı.

İlçenin tüm sorunlarının giderilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini anlatan Doğramacı, "Daha önce alt yapıyla ilgili bütün yatırımlar yapılmıştı. Biz alt yapının üzerine yollarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımız tozdan, çamurdan kurtulmuş olacak. Parklar, bahçeler, dere ıslahı gibi yatırımlarımız var. Bunlar bittiği zaman bambaşka bir Yüksekova ile karşı karşıya olacağız." dedi.

Teröristlerin eğitim yuvalarında bıraktığı izler siliniyor
Teröristlerin eğitim yuvalarında bıraktığı izler siliniyor
Teröristlerin eğitim yuvalarında bıraktığı izler siliniyor
Teröristlerin eğitim yuvalarında bıraktığı izler siliniyor

Yüksekova, Hakkari, Huzur, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teröristlerin eğitim yuvalarında bıraktığı izler siliniyor - Son Dakika

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