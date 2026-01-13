Halep'te İstikrar Sağlandı - Son Dakika
Halep'te İstikrar Sağlandı

13.01.2026 15:32
Vali Garip, YPG/SDG'den temizlenen bölgelerde devlet hizmetlerinin başladığını duyurdu.

Suriye'nin Halep Valisi Azzam Garip, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG'den temizlenmesinin ardından bölgede istikrarın sağlandığını ve devlet kurumlarının hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Garip, operasyonun öncelikli amacının sivillerin güvenliğini sağlamak ve tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 155 bin kişinin güvenli şekilde tahliye edildiğini aktaran Garip, barınma merkezlerinde geçici ağırlanarak sağlık ve sosyal hizmetlere erişim sağlandığını belirtti.

Operasyonun tamamlanmasının ardından devlet kurumlarının sahaya girdiğini paylaşan Garip, belediye hizmetleri kapsamında 280'den fazla işçi ve 50'den fazla ağır iş makinesinin görevlendirildiğini, 5 bin 600 metreküpten fazla moloz ile 43 ton atığın kaldırıldığını kaydetti. Bu çalışmalarla 19 ana cadde ve 35 ara sokağın yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Enerji alanında elektrik ekiplerinin Tarık bin Ziyad İstasyonu'ndaki ana trafoların onarımına başladığını aktaran Garip, Eşrefiye'de 50'den fazla, Şeyh Maksud'da ise 70 elektrik hattında bakım yapıldığını, enerjinin yeniden verilmesi için çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü, su temini için ise Leyramun'daki sanayi tesisleriyle koordinasyon içinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Gıda alanında Eşrefiye, Beni Zeyd ve Şeyh Maksud mahallelerinde toplam 8 fırının yeniden faaliyete geçirildiğini belirten Garip, 40 bin tondan fazla unla ekmek pişirilerek barınma merkezlerinde ücretsiz dağıtıldığını, üretimin devamı için günlük 20 ton un ve gerekli mazot desteğinin sağlandığını aktardı.

Sağlık alanında Eşrefiye Sağlık Merkezi ile Diyabet Tedavi Merkezi'nin yeniden hizmete alındığını kaydeden Garip, Şeyh Maksud Sağlık Merkezi'nin donatılması için çalışmaların sürdüğünü, bölgede seyyar klinik ve ambulansların görevlendirildiğini, eğitim alanında ise ikinci yarıyıl öncesi 22 okulda onarım ve rehabilitasyon için saha incelemelerinin başlatıldığını bildirdi.

"Halep birlikte yaşama ve kardeşliğin simgesi"

İletişim altyapısına ilişkin de bilgi veren Garip, hasar gören ana kabloların onarıldığını, Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde telefon ve internet hizmetlerinin yeniden sağlandığını söyledi.

Vali Garip, Halep'in birlikte yaşama ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, Eşrefiye Mahallesi'ne dönüşlerin fiilen başladığını, Şeyh Maksud Mahallesi'ne ise tam ve güvenli dönüş için vatandaşın güvenliğini esas alan planlı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cami ve kiliselerin halkın kullanımına açıldığını, ulusal birlik söylemini güçlendirmeye yönelik bilinçlendirme çalışmalarının başlatıldığını ve insani yardım kuruluşlarının da ilk saatlerden itibaren sahada aktif rol aldığını anlatan Halep Valisi Azzam Garip, çalışmaların bu aşamayla sınırlı kalmayacağını; güvenlik ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, hizmet altyapısının yeniden rehabilite edilmesi ve temel hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışmaların artan bir tempoyla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
