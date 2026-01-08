Halep'te PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika
Halep'te PKK/YPG'ye Operasyon

08.01.2026 19:16
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG'ye yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor, çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusunun Halep ili Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik askeri operasyonları devam ediyor.

Suriye ordusunun Halep kent merkezinin kuzeyindeki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yuvalanan PKK/YPG'ye başlattığı operasyon sürüyor.

Ordu, öğle saatlerinde sivillerin tahliye edilmesinin ardından örgüte ait askeri noktaları hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki alanlardan Halep kent merkezindeki sivil yerleşimlere havan, roket ve çeşitli ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.

Örgüt, kent merkezindeki Rahman Cami çevresi, Nil Caddesi ve Süryan Mahallelesinde sivillere ait araçlara saldırdı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, 6 Aralık'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

PKK/YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 52 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

