Halep'te Sivillerin Tahliyesi İçin Hazır Bekleniyor

15.01.2026 12:27
Suriye'de sivillerin tahliyesi için sağlık ekipleriyle hazırlık yapıldığı bildirildi.

Suriye'deki Halep Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü Sivil Savunma Komutanı Faysal Muhammed Ali, sivillerin tahliyesi için bölgede hazır beklediklerini söyledi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu Deyr Hafir yakınlarında bulunan Humeyme'de Suriye askerlerinin kurduğu kontrol noktasında AA muhabirine konuşan Ali, "Buraya, sivillerin bulundukları bölgelerden tahliye edilmelerine yardım ve destek sağlamak için geldik. Sağlık komisyonumuz bünyesindeki sağlık ekipleri ve ambulanslar da burada hazır durumda." dedi.

Bölgeden ayrılan sivillerin gitmek istedikleri yerlere ulaşmalarına yardımcı olduklarını ifade eden Ali, sivil savunma ekiplerinin olası ani gelişmelere karşı tam teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Ali, "Sivillerin selameti, sağlık müdahalesi ve kurtarma ihtimallerine karşı her yönden hazırlıklarımızı tamamladık." diye konuştu.

Suriye ordu yetkilileri, terör örgütünün bölgeden ayrılmak isteyen sivillerin çıkışını silah zoruyla engellediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

