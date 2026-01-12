Halep'te YPG/SDG'nin Zulmü - Son Dakika
Halep'te YPG/SDG'nin Zulmü

12.01.2026 19:32
Şeyh Maksud'da YPG/SDG'nin sivillere uyguladığı korku ve baskılar mahalle sakinleri tarafından anlatıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi sakinleri, terör örgütü YPG/SDG'nin mahalledeki işgali sırasında yaşadıkları korku ve zulmü AA'ya anlattı.

Mahalle sakinlerinden Abir Musa, YPG/SDG mensuplarının tünel kazmak amacıyla mahalleye sürekli iş makineleri ve buldozerler getirdiğini belirterek, "Ne yaptıklarını soramıyorduk. Bizi darbedebilir ya da kurşuna dizebilirlerdi. Çok korkuyorduk." dedi.

Ablasının küçük çocuğunun gece saatlerinde sürekli annesine, "Evin altını kazıyorlar, duvarları kırıyorlar." dediğini ancak korkan annenin çocuğunu her defasında susturmaya çalıştığını anlatan Musa, "Bu evde kardeşim ve kız çocukları tek başlarına yaşıyorlar ve çok korkuyorlardı." diye konuştu.

"Bir keresinde beni de öldüreceklerdi"

Şeyh Maksud Mahallesi sakinlerinden Mazın Mardini ise terör örgütü YPG/SDG'ye bağlı unsurların sivil insanlara karşı işledikleri suçları şu sözlerle anlattı:

"Buradaki insanları canlı kalkan olarak kullanıyorlardı. Kamyonetlerle sivillerin arasına konuşlanıp Bostan Paşa bölgesine saldırılar düzenliyorlardı. Amaçları, ordunun karşılık vermesi halinde 'Suriye ordusu sivilleri öldürüyor' algısı oluşturmaktı."

Kendisinin de öldürülme tehlikesi atlattığını aktaran Mardini, "Bir keresinde beni de öldüreceklerdi. Buranın sivil yerleşim olduğunu söyleyerek neden ateş açtıklarını sordum. Bunun üzerine namluyu bana doğrulttular ve 'Ya eve gir ya da seni tasfiye ederiz' dediler." diye konuştu.

YPG/SDG unsurlarının ağır silahlarla binaların çatılarına konuşlandığına işaret eden Mardini, "İçerisinde sivil insanların olduğu binaların üzerinden Bostan Paşa'ya ateş açıyorlardı." dedi.

Halep'in bu mahallelerinde YPG/SDG'nin insanları canlı kalkan olarak kullandığına dikkati çeken Mardini, "Sivil yerleşim aralarında tüneller kazdırdılar. Tünelleri size gösterebilirim. Her şeye rağmen ben mahalleden ayrılmadım. Sabah evden çıktım daha sonra tekrar geri geldim." ifadelerini kullandı.

"Yaşadıklarımızı anlatmakta zorlanıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Hüda Nasıri de YPG/SDG'nin türlü baskı ve tehditlerine maruz kaldıklarını belirtti.

Suriyeli kadın, "Yaşadıklarımızı anlatmakta zorlanıyoruz. 'Dışarı çıkarsanız hükümet sizi öldürür ve aç bırakır' diyorlardı. Evlerimizden çıkmamamızı istiyorlardı." dedi.

Evinden bir şey çalınmadığına şükreden ve Suriye ordusuna mensup gençlerin evini koruduğunu dile getiren Nasıri, "Evi bıraktığım gibi buldum. Çok mutluyum, hiç bu kadar mutlu olmamıştım, Allah'a şükürler olsun. Çok korkuyorduk. Tehdit, zulüm ve hep hakaret vardı. Ne anlatsam az." diye konuştu.

Şeyh Maksud'da yoğun çatışmalar yaşanmıştı

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep'te son olarak Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı.

Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede YPG/SDG unsurları, daha sonra bölgeyi terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suriye ordusu ise operasyon süresince sivillerin geçici olarak mahalleden çıkabilmesi için güvenli koridorlar ve belirli zaman dilimleri oluşturmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG

