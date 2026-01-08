Halil Öner, Lapseki\'de Başkanlığa Yeniden Seçildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Öner olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.
Umurbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu, Çanakkale Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.
Kullanılan oyların tamamını alan Halil Öner, yeniden başkan seçildi.
