Son Dakika Haberleri: Haliliye'de çiftler nezih ortamda evleniyor
Son Dakika Yaşam Haliliye'de çiftler nezih ortamda evleniyor

Haliliye'de çiftler nezih ortamda evleniyor

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni ve ferah haliyle vatandaşların hizmetine sunulan evlendirme memurluğunu ziyaret ederek, çiftlerin nikahını kıydı.

Haliliye'de çiftler nezih ortamda evleniyor, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni ve ferah haliyle vatandaşların hizmetine sunulan evlendirme memurluğunu ziyaret ederek, çiftlerin nikahını kıydı.


Haliliye Belediyesi, çiftlere mutlu günlerinde daha rahat bir ortam sunabilmek için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezine taşıdığı Evlendirme Memurluğunda, nikah akdi işlemlerini sürdürüyor. Yeni adresinde vatandaşların hizmetine sunulan Evlendirme Memurluğunu ziyaret eden Mehmet Canpolat, incelemelerde bulunarak, hazırda bulunan çiftlerin nikahını kıydı. İncelemelerde Canpolat'a, Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan, Mehmet Erol ve Mehmet Hamdi Kaysı ile birim müdürleri de eşlik etti.


Çiftlerin mutlu günlerinde aileleri ile birlikte güzel bir ortamda nikah merasimlerini gerçekleştirmek için Evlendirme Memurluğunu yenilediklerini belirten Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak evlendirme birimimizi yeniledik. Vali Konağının arkasında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinin zemin katında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına nikah ile ilgili iş ve işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı ve seri bir şekilde nikah işlemlerini gerçekleştirmek adına buranın düzenlemesini yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çiftlerimizim mutlu günlerinde böylesi nezih ve huzurlu bir ortamda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.


Canpolat, Evlendirme Memurluğundaki incelemelerinin ardından buradan ayrıldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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