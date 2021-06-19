Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi

İngiltere ve İskoçya arasında 0-0 biten müsabakadaki sertlik saha dışına yansıdı. Oldukça sert geçen ve bol faul düdüğünün duyulduğu maçın yankısı taraftarlara taşındı. İki ülkenin taraftarları tekme tokar birbirine girdi. Yiyecek ve içeceklerini de sopa, taş gibi kullandılar. Olay yerindeki vatandaşların kavgayı boks maçı izler gibi seyretmesi de dikkat çeken bir diğer olaydı.

PORTO DA SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynandığı Porto'da yine İngiliz taraftarlar arbede çıkartıp, sabaha kadar polisle çatışmıştı. Chelsea ve Manchester City finali için Portekiz'e giden İngiliz taraftarlar, polise ve bölgenin vatandaşlarına kabus gibi bir gün yaşatmıştı.