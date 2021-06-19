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Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika

Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi

19.06.2021 14:05

İngiltere ile İskoçya Euro 2020 D Grubu'nda Londra Wembley Stadı'nda mücadele etti. Grubun ilk karşılaşmasında İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta ise İskoçya engeline takıldı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Tarihsel rekabeti olan iki ülkenin taraftarları ise kavgaya tutuştu. Tekme tokat birbirine giren ve alkollü olduğu gözlenen taraftarlar, yiyecek ve içeceklerini birbirlerine fırlattı. Kavgayı izleyen vatandaşların hiçbir tepki vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

İngiltere ve İskoçya arasında 0-0 biten müsabakadaki sertlik saha dışına yansıdı. Oldukça sert geçen ve bol faul düdüğünün duyulduğu maçın yankısı taraftarlara taşındı. İki ülkenin taraftarları tekme tokar birbirine girdi. Yiyecek ve içeceklerini de sopa, taş gibi kullandılar. Olay yerindeki vatandaşların kavgayı boks maçı izler gibi seyretmesi de dikkat çeken bir diğer olaydı.

PORTO DA SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynandığı Porto'da yine İngiliz taraftarlar arbede çıkartıp, sabaha kadar polisle çatışmıştı. Chelsea ve Manchester City finali için Portekiz'e giden İngiliz taraftarlar, polise ve bölgenin vatandaşlarına kabus gibi bir gün yaşatmıştı.

Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi

İskoçya, England, Porto, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika Spor


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