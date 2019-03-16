Son Dakika Haberleri: Halkbank - Fenerbahçe: 1-3

Halkbank - Fenerbahçe: 1-3

34 dakika önce

SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Erdal Akıncı, İsmail YıldırımHALKBANK: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)FENERBAHÇE: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş...

Halkbank - Fenerbahçe: 1-3, System.String[]


SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım

HALKBANK: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)

FENERBAHÇE: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

SETLER: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26

SÜRE: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:18 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor Hocası Hakan Keleş ile Fenerbahçeli Taraftarlar Tartıştı Fenerbahçe'de Mehmet Topal Şoku! 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak Fenerbahçe'den CAS Açıklaması Dün Fenerbahçe'ye Bugün Beşiktaş'a Aynı Hakem!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 21:52:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkbank - Fenerbahçe: 1-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]