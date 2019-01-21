Son Dakika Haberleri: Halkbank Kredi Kartı Borçlarını 60 Aya Kadar Yapılandıracak

Halkbank Kredi Kartı Borçlarını 60 Aya Kadar Yapılandıracak

4 dakika önce

– Halkbank, kredi kartı sahiplerine, borçlarını Halk Destek Kredisi ile aylık yüzde 1.10 faizlerle 60 aya kadar vadelendirme imkanı sunduğunu duyurdu.

Halkbank Kredi Kartı Borçlarını 60 Aya Kadar Yapılandıracak, System.String[]
– Halkbank, kredi kartı sahiplerine, borçlarını Halk Destek Kredisi ile aylık yüzde 1.10 faizlerle 60 aya kadar vadelendirme imkanı sunduğunu duyurdu.

Halkın Bankası olma misyonuyla geliştirdikleri ürünlerle müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine "Halk Destek Kredisi"  kullandıracağını açıkladı. Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını yapılandırma imkanından yararlanabilecekler ve gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturabilecekler.

Kampanya hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Adını halktan alan bir Banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

Ekonomi
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