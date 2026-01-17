Hamaney, Protestoların Ardında ABD'yi Suçladı - Son Dakika
Hamaney, Protestoların Ardında ABD'yi Suçladı

17.01.2026 14:22
İran lideri Hamaney, sokak olaylarından ABD'yi sorumlu tutarak, halkı tehdit etmekle suçladı.

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinde can ve mal kaybına neden olan son sokak olaylarından ABD'yi sorumlu tuttu.

İran devlet televizyonuna göre Hamaney, Tahran'da halka hitap etti.

Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz." dedi.

Washington yönetiminin politikasının her zaman "İran'ı kontrol altına almak" olduğunu dile getiren Hamaney, "Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi savaşa sürüklemek istemediklerini vurgulayan Hamaney, "ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır." diye konuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 90 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 123 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
