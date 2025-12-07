Hamas Liderinden Silah Bırakma Açıklaması

GAZZE, 7 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki Hamas lideri Halil el Hayya, "(İsrail) işgali sona ererse" örgütün silahlarını bırakacağını söyledi.

El Hayya, cumartesi günü Al Jazeera ile yaptığı röportajda, "Silahlarımız işgal ve saldırganlığın varlığıyla bağlantılıdır ve işgal sona ererse bu silahlar devlete teslim edilecektir" dedi.

El Hayya, "Silahlar konusu hala gruplar ve arabulucular arasında tartışılıyor ve anlaşmanın henüz erken aşamalarındayız" diye ekledi.

El Hayya, "Pazar günü (İsrailli) işgal mahkumlarının cansız bedenlerini aramak için yeni bölgelere girilecek" dedi.

El Hayya, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sürecinde Gazze'deki insani durumla ilgili olarak ise İsrail'in "sanki hala savaş sürüyormuş gibi bazı malzemelerin Gazze'ye girişini engellediğini" söyledi.

El Hayya, "Gazze Şeridi'ne giren yardım miktarından memnun değiliz ve arabulucuların müdahale etmesini istiyoruz" dedi.

Hamas daha önce silahsızlanmayı kırmızı çizgi olarak değerlendirerek reddetmiş, İsrail ise Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının temel koşulu olarak Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli grupların silahsızlanmasında ısrar etmişti.