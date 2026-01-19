Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika
Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı

19.01.2026 13:17
Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin insanlık dışı koşullarına dikkat çekti.

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin, uluslararası toplumun sessizliği altında insanlık dışı koşullara maruz kaldığını ve bunun tam anlamıyla bir insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sistematik işkence, kötü muamele ve ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtilerek, "Dünya, onları desteklemek ve acılarını sona erdirmek için acil harekete geçmelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin maruz kaldığı uygulamaların insanlığın vicdanını sarsacak boyutta olduğu vurgulandı.

Söz konusu uygulamalar arasında fiziksel ve psikolojik baskı, kasıtlı tıbbi ihmal, aile ziyaretlerinin engellenmesi, kısıtlamalar ve açlığın öne çıktığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ve ilgili insan hakları kuruluşlarına "Filistinli esirler konusundaki sessizliğin sona erdirilmesi, ihlallerin durdurulması için harekete geçilmesi ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne uymaya zorlanması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası kuruluşların İsrail hapishanelerini kısıtlama olmaksızın ziyaret ederek Filistinli esirlerin koşullarını yerinde incelemesi talep edildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısı 9 bin 300'ü aşarken, bunların 3 bin 385'ini "idari tutuklular" oluşturuyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak, özellikle Gazze'den alıkonulan esirlere yönelik ihlallerin açlık, işkence, cinsel saldırı ve tıbbi ihmal yoluyla arttığı ifade ediliyor.

Son dönemde serbest bırakılan ve vücutlarında işkence ve açlık izlerini taşıyan Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki ağır koşulları ve bazı tutukluların maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını aktarıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

