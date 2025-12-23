Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar - Son Dakika
Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar

Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar
23.12.2025 21:18  Güncelleme: 22:29
Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar
Aksaray'da 4 aylık hamile olan kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da 4 aylık hamile olan kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı.

ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı. Sokakta kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aksaray'da 4 aylık hamile kadını darbedip sokağa attılar

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Aksaray'da 4 aylık hamile kadını darbedip sokağa attılar

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar - Son Dakika

