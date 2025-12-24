Handan Toprak Benli'ye 11 yıl hapis cezası - Son Dakika
Handan Toprak Benli'ye 11 yıl hapis cezası

Handan Toprak Benli\'ye 11 yıl hapis cezası
24.12.2025 14:22
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ihale fesatçılığı ve sahtecilik suçlarından 11 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Avcılar Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de yargılandığı dava karara bağlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 21 tutuksuz sanık ve avukatı katıldı. Sanık Erkan Karaarslan'ın aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ise farklı şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

SON SÖZLERİ SORULAN SANIKLAR, BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Handan Toprak Benli'ye, "zincirleme şekilde tek bir ihaleye fesat karıştırma" suçundan 4 yıl 2 ay, "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 4 yıl 2 ay, "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay, "zincirleme şekilde tek bir görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 11 yıl 11 ay 22 gün hapis verdi. Benli hakkında "zincirleme şekilde tek bir görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklaması geri bırakıldı.

HANDAN BENLİ, "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAYA TEŞEBBÜS" SUÇLARINDAN BERAAT ETTİ

Benli, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "ihaleye fesat karıştırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraat etti. Sanık Erkan Karaarslan ise "zincirleme şekilde tek bir ihaleye fesat karıştırma suçuna azmettirmek" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçuna azmettirmek" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün, "malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından 3 yıl 4 ay, "zincirleme şekilde tek bir görevi kötüye kullanma suçuna azmettirmek" suçundan 1 yıl 9 ay 3 gün olmak üzere, toplam 18 yıl 11 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karaarslan hakkında "zincirleme şekilde tek bir görevi kötüye kullanma suçuna azmettirmek" suçundan verilen 1 yıl 9 ay 3 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı. Erkan Karaarslan, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek", "edimin ifasına fesat karıştırma suçuna azmettirmek" suçlarından ise beraat etti.

SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİ GİBİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMALARINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti diğer 34 sanık hakkında ise "görevi kötüye kullanma", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" gibi farklı suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları verdi. Ayrıca ceza alan sanıkların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen kamu görevinin üstlenilmesi, seçme ve seçilme ehliyeti gibi bazı haklardan belirli süre yoksun bırakılmalarına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erkan Karaarslan'ın lideri olduğu suç örgütünün, haksız menfaat sağlamak için kamu görevlilerine rüşvet veya komisyon verme ile kamu görevlilerini tehdit etmek veya şantaj yapmak suretiyle haksız menfaat sağlama yöntemini kullandığı belirtiliyordu. İddianamede, örgütün belediyelerde yaptığı işler nedeniyle elde ettikleri tüm verileri kamu görevlilerinin aleyhine şantaj olarak kullandığı, haksız menfaat sağlamak için göstermelik dosya yaptıkları veya doğrudan açıktan para alındığı anlatılarak örgütün menfaatleri sağlama noktasında zorluk yaşadıklarında belediye görevlilerini açıkça tehdit ettiği kaydediliyordu.

Bir kısım şüphelilerin belediyelere gerçekte herhangi bir hizmet vermedikleri halde göstermelik ve kurgulanmış şekilde dosya hazırladıkları, sahte belgeler düzenledikleri ifade edilen iddianamede, sanıkların müşteki idarelerin 2015 ile 2016 yıllarında zarara uğratılmasına neden oldukları vurgulanıyordu.İddianamede, aralarında Erkan Karaaslan hakkında 6 eylemle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme", "ihaleye fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma suçuna azmettirme", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarından 62 yıldan 185 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Sanık Handan Toprak Benli hakkında 6 eylemle ilgili "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek", "ihaleye fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarından 26 yıldan 113 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer 25 sanığın ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları öngörülüyordu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Handan Toprak Benli'ye 11 yıl hapis cezası - Son Dakika

