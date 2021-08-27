Milliyet'ten Umut
Ünver'in haberine göre; Arkadaşlarıyla tatilde olan Hande Erçel
'e sevgilisi Kerem Bürsin
de eşlik etmeye başladı. Dizi ve reklam çekimlerinden fırsat bulan çift, sezonun son günlerinde soluğu Bodrum
'da aldı.
İkili, önceki gün kaldıkları Six Senses Kaplankaya'da görüntülendi. Gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden çift, gün boyu şezlongda sohbet etti.
Kitap okuyan oyuncuların, gelen teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi. İkiliye, ilerleyen günlerde Erçel'in ablası ve yeğeninin de eşlik edeceği iddia edildi.