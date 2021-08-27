Kitap okuyan oyuncuların, gelen teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi. İkiliye, ilerleyen günlerde Erçel'in ablası ve yeğeninin de eşlik edeceği iddia edildi.

İkili, önceki gün kaldıkları Six Senses Kaplankaya'da görüntülendi. Gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden çift, gün boyu şezlongda sohbet etti.

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