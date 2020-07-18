Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel çifti ilişkilerini noktaladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili Hande Erçel suskunluğunu bozdu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ayrılık haberlerini doğruladı.

Mesajında Murat Dalkılıç'a övgüler dizen Hande Erçel, "Dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır" ifadelerini kullandı.

İşte Hande Erçel'in yarılık açıklaması;

"Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.

"SADECE SEVGİLİ DEĞİL DOST OLDU"

Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir.

"YAKIN ÇEVREMİZ HALA AYNIDIR"

Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."