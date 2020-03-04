Hanönü'den kısa kısa - Son Dakika
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Hanönü'den kısa kısa

6 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, "Askerimize destek bayrağımıza selam" sloganı ile konvoy düzenlendi.

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, "Askerimize destek bayrağımıza selam" sloganı ile konvoy düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden haberleşerek ilçenin pazar alanında bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Vatandaşlar slogan atarak konvoy oluşturdu.

Grup adına konuşan Hamit Erkan, İdlib'den gelen şehit haberleri sonucu millet olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Askerlerin ve şehit ailelerinin yalnız olmadığını dile getiren Erkan, "Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.

- Hanönü Belediye Spor Kulübü'ne destek verenlere plaket

Kastamonu 2. amatör kümede mücadele edecek olan Hanönü Belediye Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri tarafından takıma destek verenlere plaket verildi.

Hanönü Belediye Spor Kulubü Başkanı Serdar Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu 2. amatör küme futbol müsabakalarının 7 Mart'ta başlayacağını söyledi.

Özkan, desteklerinden dolayı Kaymakam Aydın Göçer'e Belediye Başkanı Serkan Uçar'a, kulübün kurucusu olan Hasan Yılmaz'a, Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu'na, İl Genel Meclis üyeleri Abdülselam Kızılca ve Metin Yamalı'ya, Sibel Yamalı'ya ve merkez mahallesi muhtarı Yusuf Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdiklerini söyledi.

Kastamonu, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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