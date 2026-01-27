Hapis cezası olan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Erzin'de yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, basit yaralama suçundan 2 yıl 1 ay 15 gün, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan ise 2 yıl 4 ay olmak üzere, toplamda 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.C.Ş., Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY